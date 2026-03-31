Są pieniądze na walkę z osuwiskami. Także na Sądecczyźnie

Dariusz Ryś
2026-03-31 16:04

Kolejne osuwiska w naszym regionie będą zabezpieczone. To dzięki rządowym pieniądzom, które trafią do Małopolski. Tym razem to ponad 14 milionów złotych, a rządową pomoc dostanie 15 lokalnych samorządów. Między innymi miasto Nowy Sącz.

i

Specjalne umowy, które potwierdzają przyznanie pieniędzy już są podpisane. Część samorządów przyznaną pomoc przeznaczy na przygotowanie dokumentacji projektowo – geologicznej, a część już na konkretne prace w terenie.

Dzięki podpisywanym umowom, łącznie zrealizowanych zostanie 18 zadań, które bezpośrednio wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców. Osuwiskowe ruchy ziemi występują w Małopolsce w sposób, którego nie da się przewidzieć ani kontrolować. Można jednak sprawnie na nie reagować i tak też się dzieje - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Na liście samorządów, które dostały rządową pomoc są także miasta i gminy z regionu sądeckiego.  Między innymi Nowy Sącz. 

Miasto Nowy Sącz dostało 480 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla osuwiska, które znajduje się w dzielnicy Falkowa. Przy tej okazji odbudowana będzie też ulica Długoszowskiego, którą zjeżdżająca ziemia uszkodziła.

Mówi wojewoda małopolski Jan Krzysztof Klęczar i wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek
Mediateka.pl

Ponad 5 milionów złotych trafi też do gminy Kamionka Wielka koło Nowego Sącza. Ten samorząd przyznaną pomoc przeznaczy na prace zabezpieczające na osuwisku Kamionka Wielka - Ptakówka Niżna razem z odbudową drogi gminnej, a także na wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej dla osuwiska Jamnica nad Kamionką.

W regionie sądeckim rządowa pomoc na walkę z osuwiskami trafi też do Piwnicznej Zdrój. To 208 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom Piwniczna będzie mogła wykonać dokumentację projektowo-budowlaną dla zabezpieczenia drogi gminnej Piwniczna - Droga na Zamakowisko.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

To już kolejne rządowe pieniądze, które nasz region dostał na walkę z osuwiskami. W 2024 do małopolskich samorządów trafiło ponad 16 milionów złotych, a w 2025 ponad 13 milionów złotych.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!