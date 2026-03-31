Są pieniądze na walkę z osuwiskami. Także na Sądecczyźnie

Specjalne umowy, które potwierdzają przyznanie pieniędzy już są podpisane. Część samorządów przyznaną pomoc przeznaczy na przygotowanie dokumentacji projektowo – geologicznej, a część już na konkretne prace w terenie.
Dzięki podpisywanym umowom, łącznie zrealizowanych zostanie 18 zadań, które bezpośrednio wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców. Osuwiskowe ruchy ziemi występują w Małopolsce w sposób, którego nie da się przewidzieć ani kontrolować. Można jednak sprawnie na nie reagować i tak też się dzieje - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar
Na liście samorządów, które dostały rządową pomoc są także miasta i gminy z regionu sądeckiego. Między innymi Nowy Sącz.
Miasto Nowy Sącz dostało 480 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla osuwiska, które znajduje się w dzielnicy Falkowa. Przy tej okazji odbudowana będzie też ulica Długoszowskiego, którą zjeżdżająca ziemia uszkodziła.
Ponad 5 milionów złotych trafi też do gminy Kamionka Wielka koło Nowego Sącza. Ten samorząd przyznaną pomoc przeznaczy na prace zabezpieczające na osuwisku Kamionka Wielka - Ptakówka Niżna razem z odbudową drogi gminnej, a także na wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej dla osuwiska Jamnica nad Kamionką.
W regionie sądeckim rządowa pomoc na walkę z osuwiskami trafi też do Piwnicznej Zdrój. To 208 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom Piwniczna będzie mogła wykonać dokumentację projektowo-budowlaną dla zabezpieczenia drogi gminnej Piwniczna - Droga na Zamakowisko.
To już kolejne rządowe pieniądze, które nasz region dostał na walkę z osuwiskami. W 2024 do małopolskich samorządów trafiło ponad 16 milionów złotych, a w 2025 ponad 13 milionów złotych.
