Są rządowe pieniądze na remonty dróg lokalnych. Także dla Nowego Sącza

W tym tygodniu takie umowy podpisano z lokalnymi samorządowcami między innymi z regionu sądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. Na remonty dróg gminnych i powiatowych przeznaczono tam prawie 40 milionów złotych.

Drogi lokalne są krwiobiegiem naszych społeczności. To nimi mieszkańcy codziennie dojeżdżają do szkoły, pracy czy lekarza. Dlatego tak ważne jest, aby były systematycznie modernizowane i rozbudowywane. Tu naprzeciw samorządom wychodzi Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który umożliwia im realizację niezbędnych inwestycji drogowych. Przede wszystkim takich, które poprawiają bezpieczeństwo – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek

W ramach funduszu do regionu sądeckiego trafi ponad 12 milionów złotych. Dzięki tej pomocy prawie 13 kilometrów lokalnych dróg będzie wyremontowanych, przebudowanych lub rozbudowanych. Rządową pomoc w regionie sądeckim dostało w sumie 14 samorządów na 15 zadań.

Samorząd powiatu nowosądeckiego dostał pieniądze na remont drogi w miejscowościach Naszacowice i Rogi. Natomiast miasto Nowy Sącz przyznaną pomoc wyda na kolejne prace na ulicy Dunajcowej. Rządowa pomoc trafi też do gmin w regionie sądeckim. Do Podegrodzia, Muszyny, Kamionki Wielkiej, Gródka nad Dunajcem, Łososina Dolna, Nawojowa, Grybów, Łącko, Korzenna, Stary Sącz i Łabowa.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa od 2018 roku. Od tego czasu do Małopolski trafiły ponad 2 miliardy złotych. Dzięki tym pieniądzom wybudowano, wyremontowano lub przebudowano w sumie blisko 2 tysiące kilometrów dróg gminnych i powiatowych.

Nie tylko remontowano drogi, ale też przejścia dla pieszych, ścieżki pieszo – rowerowe oraz perony i zatoki przystankowe razem z dojściami.

