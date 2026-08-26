Sądecka Jesień Kulturalna po raz szósty. Zbliża się coroczny festiwal

Festiwal odbędzie się już po raz szósty. Co roku pojawiają się na nim najpopularniejsi aktorzy teatralny, telewizyjni i filmowi w zabawnych komediach, ale tez dających do myślenia dramatach. W tym roku widzowie mają szansę zobaczyć takich aktorów jak: Jacek Stefanik, Katarzyna Maciąg, Rafał Szałajko, Piotr Borowski, Robert Janowski, Dagmara Bryzek, Honorata Witańska, Anita Sokołowska, Paweł Deląg, Izabela Dąbrowska, Michał Czernecki, Olga Sarzyńska, Karolina Charkiewicz, Marcin Stępniak, Małgorzata Rożniatowska, Maria Ciunelis, Ewa Ziętek, Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz, Andrzej Zieliński, Olga Borys, Katarzyna Kwiatkowska, Edyta Herbuś, Tomasz Ciachorowski, Rafał Cieszyński, Dariusz Kordek, Dorota Chotecka, Lucyna Malec, Milena Staszuk, Radosław Pazura, Kinga Preis, Katarzyna Żak, Katarzyna Kwiatkowska, Justyna Ducka, Kuba Gąsowski czy Michał Kucharski.

Na scenie MOK zaprezentują się tez aktorzy nieprofesjonalni w spektaklach przygotowanych przez nowosądecki Teatr Robotniczy. W tym roku premierowo podczas Sądeckiej Jesieni Kulturalnej widzowie zobaczą spektakl „Nie śpię po nocach. Alicja w Krainie Dziwów” w reżyserii Michała Kościuka i Marcina Piotrowiaka.

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Organizatorzy stawiają także na emocje muzyczne. Te zapewnią koncerty w amfiteatrze. Wystąpią tu znakomici artyści, tacy jak: Sławek Uniatowski, Ania Karwan, zespół Feel, Perfect, Mateusz Ziółko i Liber, a także Mała Armia Janosika. Program Sądeckiej Jesieni Kulturalnej znajdziecie TUTAJ.