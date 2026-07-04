Samochody retro znowu pojawią się w naszym regionie. Tym razem na trasie do Łącka

Tym razem zabytkowe pojazdy będzie można oglądać w Starym Sączu, a potem na trasie, bo w planie jest też przejazd do Łącka. Po drodze załogi pojawią się też w gminie Podegrodzie i Łukowica. Na całej trasie na ekipy będą czekać przeróżne zadania i konkurencje.

II Sądecki Rajd Pojazdów Zabytkowych to wydarzenie łączące tematykę motoryzacji i kultury, a jego głównym celem jest promowanie regionu Sądeckiego i przybliżanie historii polskiej motoryzacji - mówi Grzegorz Ormiański organizator

Rajd rozpocznie się w niedzielę, 5 lipca o godzinie 10:30 przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu, a metę rajdu zaplanowano na godzinę 17:00 w Amfiteatrze na Jeżowej w Łącku.

Rejestracja załóg rajdu zacznie się już o godzinie 9:45. Od godziny 10:30 do 11:20 zaplanowano prezentację pojazdów oraz degustacja regionalnych wyrobów przygotowanych przez Starosądeckie Koło Gospodyń Miejskich. Pierwsze załogi w trasę ruszą o godzinie 11:20. Ekipy przejadą przez malownicze tereny Sądecczyzny. Na trasie znajdzie się między innymi zabytkowy rynek w Starym Sączu, Małopolski Szlak Owocowy, Dwór w Świdniku należący do Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce czy zabytkowy kościół w Gołkowicach.

Mówi Grzegorz Ormiański organizator wydarzenia

W tym roku zgłosiło się 45 załóg, składających się co najmniej z dwóch osób w tym kierowcy i pilota. W sumie to około 150 osób. Na trasie rajdu na ekipy będą czekać zadania, testy i próby sprawnościowe własnym pojazdem oraz pojazdem organizatora - dodaje Grzegorz Ormiański

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Rajd zakończy się w niedzielę na terenie Amfiteatru na Jeżowej Górze w Łącku. Pierwsze ekipy pojawią się tam około godziny 15:30. Również w Łącku będą czekać regionalne przysmaki. Jedną z atrakcji będą przejazdy zabytkowym autobusem Autosan H9-35 z 1978 roku.

Podczas rajdu będzie też można pomóc potrzebującym, bo na miejscu z puszkami pojawią się wolontariusze Stowarzyszenia "Sądeckie Serducho", którzy będą zbierać pieniądze na dalszą działalność sklepiku "Za uśmiech", który miesięcznie pomaga blisko 400 osobom.

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