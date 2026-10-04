Szybka reakcja lub informacja! To wystarczy, żeby komuś uratować życie!

Do takich właśnie zdarzeń doszło w ostatnich dniach w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju. W jednym i drugim przypadku o życiu i zdrowiu ludzi decydowały minuty. Dzięki szybkiej reakcji wszystko skończyło się dobrze.

Do pierwszego zdarzenia doszło w Nowym Sączu. Tego dnia przed południem oficer dyżurny komendy miejskiej policji w Nowym Sączu otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce szybko skierowano patrole. Policjanci odnaleźli mężczyznę, a potem mu pomogli. Wezwano też zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował mężczyznę do szpitala.

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Do kolejnego zdarzenia, w którym liczyły się minuty doszło na deptaku w Krynicy-Zdroju. Do pełniących tam służbę policjantów podjechał chłopiec poruszający się na hulajnodze i przekazał im informację, że nieopodal leży nieprzytomny mężczyzna. Policjanci natychmiast ruszyli we wskazane miejsce.

Na miejscu potwierdzili brak funkcji życiowych u poszkodowanego, w związku z czym niezwłocznie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Jednocześnie powiadomili dyżurnego jednostki, który wezwał służby ratunkowe. Podobny telefon na numer alarmowy wykonała jedna z kobiet, która zauważyła tę niepokojącą sytuację - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

W tym przypadku w akcję ratunkową włączył się również ratownik medyczny, który akurat był w Krynicy w czasie wolnym od pracy. Dzięki wspólnym działaniom oraz załodze ambulansu, która szybko przyjechała na miejsce, czynności życiowe mężczyzny przywrócono. Poszkodowany trafił do szpitala pod opiekę lekarzy.

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