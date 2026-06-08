Ta decyzja będzie go dużo kosztować. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem

Do zdarzenia doszło w miejscowości Biała Niżna w gminie Grybów. Policjanci ustalili, że kierujący samochodem marki BMW zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Volkswagen, a następnie wjechał w ogrodzenie pobliskiej posesji. Tym razem na szczęście nikt nie został ranny.

Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia sprawdzili trzeźwość kierowcy. Badanie wykazało, że 26-letni kierujący BMW miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Na miejscu okazało się też, że mieszkaniec powiatu gorlickiego ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a wcześniej był już karany za to przestępstwo.

Czy pamiętasz "13 Posterunek"? Pytanie 1 z 12 Kto gra posterunkowego Cezarego Cezarego? Piotr Zelt Cezary Pazura Paweł Burczyk Następne pytanie

26-latka zatrzymano. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy w okresie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna odpowie za spowodowanie kolizji - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!