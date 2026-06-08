Ta decyzja będzie go dużo kosztować. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem

Dariusz Ryś
2026-06-08 15:49

Sądeccy policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu gorlickiego, który jadąc samochodem osobowym spowodował kolizję. Jak się okazało 26-latek był nietrzeźwy. Na dodatek miał też aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za swoje zachowanie znowu stanie przed sądem.

Ta decyzja będzie go dużo kosztować. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem

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Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w miejscowości Biała Niżna w gminie Grybów.  Policjanci ustalili, że kierujący samochodem marki BMW zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Volkswagen, a następnie wjechał w ogrodzenie pobliskiej posesji. Tym razem na szczęście nikt nie został ranny. 

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Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia sprawdzili trzeźwość kierowcy. Badanie wykazało, że 26-letni kierujący BMW miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Na miejscu okazało się też, że mieszkaniec powiatu gorlickiego ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a wcześniej był już karany za to przestępstwo.

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26-latka zatrzymano. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy w okresie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna odpowie za spowodowanie kolizji -  mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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