Testy wyremontowanej trasy i przejazdy techniczne. Uważajcie na przejazdach kolejowych w regionie sądeckim

Michał Rejduch
2026-06-09 8:27

Uważajcie na przejazdach drogowo-kolejowych w gminie Chełmiec. W najbliższych dniach odbędą się jazdy testowe pociągów na trasie Nowy Sącz – Marcinkowice. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Zakończyła się przebudowa linii kolejowej Nowy Sącz - Marcinkowice

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Autor: Darek Ryś

Takie testy mają odbyć się między innymi we wtorek, 9 czerwca – poinformował wójt Chełmca Stanisław Kuzak. Będą to tak zwane przejazdy techniczne oraz jazy testowe składów. Regularne kursy mają na wspomnianej trasie powrócić w niedzielę, 14 czerwca. Władze gminy Chełmiec przypominają, że w związku z testami należy zachować zwiększoną uwagę w rejonie przejazdów kolejowych oraz bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów, sygnalizacji i oznakowania kolejowego.

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Od niedzieli, 14 czerwca na trasie z Nowego Sącza do Marcinkowic pojawi się 14 par pociągów w dni robocze i 9 w dni wolne. Przejazdy będzie obsługiwać spółka POLREGIO. Pociągi będą zatrzymywać się na stacjach i przystankach: Marcinkowice, Nowy Sącz Chełmiec oraz Nowy Sącz Miasto. Przejazd całej trasy zajmie 11 minut. Rozkład jazdy jest tak przygotowany, żeby, pasażerowie z tego kierunku mogli łatwo przesiąść się do pociągów w stronę Stróż i Piwnicznej.

Zakończyła się przebudowa linii kolejowej Nowy Sącz - Marcinkowice
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