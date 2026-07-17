To był ważny i historyczny dzień. Nowi strażnicy graniczni zaczynają służbę!

Służba kontraktowa to nowoczesny model naboru, stworzony z myślą o osobach, które chcą związać się z mundurem na określony czas. Kontrakt zawierany jest na okres od 3 do 5 lat i może być odnowiony maksymalnie dwukrotnie. Pierwszych 12 miesięcy jest okresem próbnym.

Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne i dynamiczne zasilenie placówek Straży Granicznej, odpowiadając na aktualne wyzwania migracyjne i geopolityczne. Głównym zadaniem funkcjonariuszy służby kontraktowej będzie fizyczna ochrona granicy państwowej, w szczególności na odcinkach zagrożonych nielegalną migracją. Służba kontraktowa od samego początku zakłada określony czas trwania i jest zorientowana na realizację konkretnych zadań ochronnych w tym okresie, bez automatycznego przejścia do służby stałej – informuje Joanna Nogal Gromala z zespołu prasowego KOSG w Nowym Sączu

Zanim nowo przyjęci pogranicznicy mogli założyć mundury, musieli pomyślnie przejść wymagającą procedurę rekrutacyjną. Były między innymi szczegółowe testy psychologiczne, badanie predyspozycji oraz weryfikację sprawności fizycznej.

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Przysięga to jednak dopiero początek zawodowej drogi w mundurze straży granicznej. W najbliższych dniach funkcjonariusze rozpoczną w specjalistyczne szkolenie podstawowe. Kiedy się zakończy nowi mundurowi trafią do działań w ochronie granicy. Będą służyć w placówkach, które podlegają Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Karpacki Oddział Straży Granicznej, który komendę ma w Nowym Sączu ochrania granicę polsko-słowacką na długości ponad 319 kilometrów. KOSG zabezpiecza dwa województwa. Małopolskie i świętokrzyskie. W skład oddziału wchodzą placówki w Tarnowie, Zakopanem, Krakowie, Krakowie-Balicach i Kielcach.

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