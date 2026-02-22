To już ostatni tydzień zimowych ferii. Uważajcie na stokach narciarskich!

Warunki na stokach w okolicach Krynicy czy Tylicza są bardzo dobre. To przyciąga fanów białego szaleństwa. Niestety nie zawsze jest bezpiecznie, co widać w statystykach ratowników GOPR z Krynicy-Zdroju.

Od początku zimowych ferii na stacjach narciarskich, które zabezpieczają ratownicy Krynickiej Grupy GOPR doszło łącznie do 292 akcji. Oprócz typowych dla zimy wypadków, nie brakowało też bardziej poważnych zdarzeń. Do takiego wypadku doszło na przykład w minionym tygodniu.

W jednym z ośrodków w okolicach Krynicy-Zdroju urazu głowy doznał 10-letni chłopiec, który został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przed nami jeszcze kilka dni zimowego wypoczynku. Apelujemy o rozsądek, dostosowanie prędkości do warunków i własnych umiejętności oraz o wzajemny szacunek na stoku. Zadbajmy o to, aby końcówka ferii była bezpieczna dla wszystkich - proszą ratownicy GOPR z Krynicy-Zdroju.

Ratownicy GOPR proszą, żeby na nartach nie przeceniać swoich możliwości i umiejętności. Nie możemy też zapominać o przestrzeganiu dekalogu narciarza, który obowiązuje na każdym stoku. To 10 prostych zasad, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo nam, ale też innym narciarzom czy snowboardzistom, którzy są na stoku.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Musimy pamiętać, że osoby do 16 roku życia na zorganizowanych terenach narciarskich muszą korzystać z kasków ochronnych – przypominają ratownicy GOPR z Krynicy.

W razie wypadku GOPR można wezwać pod numerami telefonu 985 lub 601 100 300. Na smartfony warto też pobrać aplikację Ratunek, która ułatwia kontakt z górskimi ratownikami.

