To już ostatnia szansa na narty. Sezon powoli się kończy

W Beskidzie Sądeckim do końca marca chcą działać stacje w Krynicy‑Zdroju, Tyliczu oraz na Jaworzynie Krynickiej. Na stokach leży od 40 do 50 centymetrów śniegu. Warto jednak sprawdzać warunki oraz godziny otwarcia, bo przez wiosenną pogodę stacje mogą wprowadzać zmiany.

Posłuchaj przedstawicieli stoków z Tylicza i Krynicy Zdroju

Tym, którzy jeszcze nie chowają sprzętu zimowego do szaf ratownicy GOPR przypominają, żeby na nartach nie przeceniać swoich możliwości i umiejętności. Nie możemy zapominać o przestrzeganiu dekalogu narciarza, który obowiązuje na każdym stoku. To 10 prostych zasad, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo nam, ale też innym narciarzom czy snowboardzistom, którzy będą na stoku.

Posłuchaj narciarzy oraz Daniela Lisaka z Krynickiej Organizacji Turystycznej

Warto też pamiętać, że na zorganizowanych terenach narciarskich zabroniona jest jazda na nartach czy snowboardzie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Osoby do 16 roku życia muszą korzystać z kasków ochronnych.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wstaniemy bić Ci brawo od 7/10! Pytanie 1 z 10 Padła główna wygrana w "Milionerach"! Który raz w historii polskiej edycji? 6 8 10 Następne pytanie

W razie wypadku GOPR można wezwać pod numerami telefonu 985 lub 601 100 300. Na smartfony warto też pobrać Aplikację Ratunek, która ułatwia kontakt z górskimi ratownikami.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!