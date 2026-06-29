Tropikalna pogoda mocno utrudnia życie. Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ma setki zgłoszeń!

W sumie od 26 czerwca do poniedziałkowego poranka do różnych zgłoszeń zespoły Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego wyjeżdżały już ponad 250 razy. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła problemów, które powodowały tropikalne upały.

Najwięcej było zasłabnięć, przypadków bólu w klatce piersiowej, duszności, złego samopoczucia, problemów kardiologicznych oraz nagłego pogorszenia stanu zdrowia w związku z wysoką temperaturą. Nie zabrakło wyjazdów do wypadków komunikacyjnych - informuje Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Taka tropikalna pogoda w naszym regionie ma się utrzymać do środy. Dlatego szczególnie muszą uważać osoby starsze, dzieci, a także osoby z chorobami serca czy układu krążenia.

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Ratownicy Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego radzą, żeby w upalne dni pić dużo wody, unikać długiego przebywania w pełnym słońcu, ograniczyć wysiłek fizyczny w najgorętszych godzinach dnia, a także chronić głowę i skórę przed przegrzaniem. Szczególną uwagę zwracajmy też na seniorów, osoby samotne i przewlekle chore, uważajmy na drogach i nigdy nie zostawiajmy dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie.

Nie należy lekceważyć objawów takich jak silny ból w klatce piersiowej, duszność, utrata przytomności, zaburzenia mowy, nagłe osłabienie, splątanie, objawy udaru lub silne odwodnienie. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer 999 lub 112 - przypomina Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

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Sądeckie Pogotowie Ratunkowe oprócz głównej bazy przy ulicy Śniadeckich ma też kilka podstacji na terenie powiatu nowosądeckiego. Karetki i zespoły ratownictwa medycznego dyżurują w Krynicy, Piwnicznej, Łososinie Dolnej, Grybowie, Łącku, Nawojowej, Korzennej, Starym Sączu i Rytrze.

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