Uczą się latać dronami! Efekty sprawdzili na szkolnych zawodach

Uczniowie Zespołu Szkół numer 2 z Nowego Sącza obsługi i pilotowania dronów uczą się od kilku miesięcy na specjalnych zajęciach pod okiem fachowców. Okazją do sprawdzenia się były szkolne zawody, które zorganizowano we wtorek, 17 marca.

Specjalny tor przeszkód, który przygotowano na sali gimnastycznej musieli pokonać dronem wszyscy uczniowie, którzy tworzą tak zwana grupę dronową. W sumie to 30 osób. Liczył się styl, technika i oczywiście czas. Na tych najlepszych czekały nagrody i puchary.

Posłuchaj uczniów i szkolnego koordynatora projektu

Na początek do programu pod hasłem "OPW z dronem" Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało 16 szkół w całej Polsce. Jedną z nich jest właśnie Zespół Szkół numer 2 z Nowego Sącza. Specjalne szkolenie przejdzie tam 30 uczniów z klasy drugiej i trzeciej. Przy tej okazji uczniowie będą mogli zdobyć bezpłatne uprawnienia pilota drona kategorii otwartej, czyli A1, A2, A3 od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. MON zapłaci też za egzaminy końcowe.

"Omnibus - szybcy i mądrzy" - pytania z programu Pytanie 1 z 10 Kto wcielił się w rolę żony Stanisława Anioła w serialu "Alternatywy 4"? Bożena Dykiel Anna Dymna Ewa Błaszczyk Następne pytanie

Większą część pieniędzy na zakup dronów wyłożyło Ministerstwo Obrony Narodowej. To 80 procent kosztów. Resztę dokładają samorządy lokalne, których szkoły weszły do programu. Co ważne, po dwóch latach sprzęt przejdzie na własność szkół. Program potrwa do połowy 2027 roku. Na zakończenie zaplanowano zawody z pilotowania dronów.

Ministerstwo Obrony Narodowej chce, żeby w przyszłości do programu mogły zgłaszać się kolejne szkoły, w których są oddziały przygotowania wojskowego. MON liczy, że w sumie w całej Polsce będzie to nawet 500 szkół średnich.

