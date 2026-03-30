Ulica Pułaskiego w Krynicy znowu będzie częściowo zamknięta. Przez 2 dni

Dariusz Ryś
2026-03-30 17:15

Na duże utrudnienia znowu muszą się przygotować mieszkańcy Krynicy-Zdroju, ale też turyści i inni kierowcy, którzy w ten rejon Sądecczyzny się wybierają. To przez remont, który trwa na ulicy Pułaskiego. To jedna z ważniejszych dróg, bo łączy centrum Krynicy z Tyliczem.

Autor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu / Facebook

Ulicą Pułaskiego w Krynicy Zdroju nie przejedziemy przez dwa najbliższych dni. Droga będzie zamknięta we wtorek, 31 marca, a także w środę 1 kwietnia. W tym czasie samochody będą kierowane objazdami.

Na wtorek i środę wykonawca planuje prace związane z siecią kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Konieczne jest wykonanie przekopów na całej szerokości jezdni. Dlatego droga w miejscu wykonywanych prac musi być zamknięta od 31 marca od godziny 8:00 do 1 kwietnia do godziny 16:00. Za utrudnienia przepraszamy - informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Remont ulicy Pułaskiego w Krynicy jest możliwy dzięki współpracy samorządu powiatu nowosądeckiego i miasta Krynica – Zdrój. Przebudowywana jest nie tylko sama droga, ale też to, co jest pod ziemią. Powstaną tam także chodniki, oświetlenie uliczne i nowe odwodnienie.

Powiatowy Zarząd Dróg liczy, że główne prace remontowe na ulicy Pułaskiego uda się wykonać przed wakacjami, a całość powinna być gotowa jesienią. Remont ulicy Pułaskiego w Krynicy-Zdroju kosztuje ponad 11 milionów złotych.

