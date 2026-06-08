Uwaga kierowcy. Tunel na Zakopiance będzie zamknięty. Sprawdź objazdy!

Roboty w tunelu zaplanowano na dwie najbliższe noce. Drogowcy będą tam prowadzić prace serwisowe. Niestety na czas prac ruch w poszczególnych nitkach tunelu będzie wstrzymywany, a samochody będą kierowane objazdami.

Nocą z 8 na 9 czerwca od godziny 22:00 do 6:00 zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu, a od godziny 1:00 do 1:30 w kierunku Krakowa. Na tym jednak nie koniec, bo podobne prace zaplanowano tam nocą z 9 na 10 czerwca. Wtedy od godziny 22:00 do 6:00 nie przejedziemy nitką w kierunku Krakowa, a od godziny 1:00 do 1:30 w kierunku Nowego Targu.

Kierowcy na węźle Lubień będą kierowani na objazdy drogą wojewódzką 968 do Mszany Dolnej, a następnie drogą krajową numer 28 do węzła Skomielna Biała. To w przypadku zamknięcia trasy w kierunku Nowego Targu. W przypadku zamknięcia trasy w kierunku Krakowa samochody na węźle Skomielna Biała będą kierowane na drogę krajową numer 28, a następnie drogą wojewódzką 968 do węzła Lubień – mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

W ramach prac serwisowych w tunelu będą sprawdzane systemy oświetlenia, zasilania, sterowania, wentylacji, klimatyzacji, czujników, a także nagłośnienia oraz łączności.

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Tunel pod Luboniem Małym otwarto w listopadzie 2022 roku. Ma 2058 metrów długości. Jest częścią drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój. Budowa całości kosztowała ponad 2,5 miliarda złotych. Część pieniędzy dołożyła Unia Europejska.

Obiekt jest całodobowo monitorowany. Służby na bieżąco kontrolują natężenie ruchu oraz wszystkie nietypowe sytuacje na drodze. Specjalne czujniki nieustannie monitorują poziom gazów, przejrzystość i temperaturę powietrza oraz prędkość wiatru. W razie potrzeby uruchamiane są specjalne dmuchawy. Na terenie całego obiektu jest wzmocniony sygnał komórkowy. Ponadto komunikaty bezpieczeństwa od dyspozytora, kierowca usłyszy w swoim samochodowym radiu – dodaje Kacper Michna

Każda nitka tunelu ma dwa pasy ruchu po 3,5 metra każdy oraz trzymetrowy pas awaryjny. Wzdłuż każdej ściany tunelu znajdują się drogi ewakuacyjne o szerokości 1,2 metra. Tunel ma także 11 przejść ewakuacyjnych. Co około 100 metrów znajdziemy nisze alarmowe i hydrantowe, wyposażone w podstawowy sprzęt gaśniczy oraz szklane koce.

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