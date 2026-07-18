W ten weekend Jarmark świętej Małgorzaty. Warto się wybrać!

Na mieszkańców i turystów, którzy w ten weekend pojawią się w Miasteczku Galicyjskim będzie czekać wiele atrakcji. Między innymi obozowiska wojów i rycerzy. pokazy walk wojów i rycerzy, prezentacja średniowiecznej piechoty, pokaz roty ogniowej czy kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych.

Podczas Jarmarku świętej Małgorzaty w Miasteczku Galicyjskim nie zabraknie też przeróżnych warsztatów i pokazów. Będzie też można spróbować własnych sił w takich zajęciach. Między innymi w pisaniu gęsim piórem, wykonywaniu pieczęci lakowych, ale też w drukarstwie, garncarstwie, wikliniarstwie, tkactwie czy kowalstwie.

Mówi Beata Wierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej

Coś dla siebie znajdą też najmłodsi, bo będą czekać dawne gry i zabawy. Będzie tor łuczniczy, szkolenie rekrutów, musztra, poruszanie się w szyku bojowym, nauka technik walk, a także bieg damy, kata i giermka

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Dodatkową atrakcją w sobotę, 18 lipca od godziny 20.30 do 21.30 będzie koncert zespołu muzyki dawnej „Szelindek”, a także pokaz teatru ognia.

Jarmark świętej Małgorzaty w Nowym Sączu już w ten weekend. W sobotę od godziny 14:00 do 21:30, a w niedzielę od godziny 11:00 do 18:00. Są bilety. Wejściówka kosztuje 5 złotych.

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