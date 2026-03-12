Dni Księdza Tischnera w Starym Sączu z wystawą poświęconą filozofowi

Stary Sącz przedostatnim przystankiem ogólnopolskiej wystawy „Tischner – doświadczenie 2025”

Dobiega końca wędrówka wystawy poświęconej wybitnemu filozofowi, nauczycielowi, kapłanowi i człowiekowi. Wystawa została zorganizowana z inicjatywy Senatu RP, który rok 2025 ogłosił Rokiem Ks. Józefa Tischnera. 11 czerwca zeszłego roku wystawa miała swoją premierę właśnie w Senacie Rzeczypospolitej. Następnie była prezentowana w Pałacu Kultury w Sali Marmurowej. Potem wystawa powędrowała do Filharmonii Łódzkiej, można było ją obejrzeć również na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie profesor Józef Tischner wykładał i tworzył Wydział Filozoficzny. Potem była w Pszczynie, a teraz przyjeżdża do Starego Sącza, gdzie urodził się filozof i niejako wraca do źródeł. Wędrówka wystawy zakończy się w Ludźmierzu i trafi z powrotem do Krakowa do Filii Uniwersytetu SWPS imienia księdza Józefa Tischnera.

Co można obejrzeć na wystawie poświęconej księdzu profesorowi Tischnerowi?

Autorką koncepcji wystawy, odpowiedzialną za stronę wizualną, przestrzenną i merytoryczną, jest dr Bernadeta Cich. W rozmowie z Radiem Eska przyznała, że projektując wystawę zastanawiała się co może 25 lat po śmierci być interesujące dla ludzi, szczególnie tych, którzy Tischnera nie znali. Wystawa biograficzna, archiwistyczna niekoniecznie.

- Są tam tak zwane stendy biograficzne, które przedstawiają sylwetkę, ale to też jest przemyślane to tak, żeby żeby przy okazji takich właśnie dat czy faktów były też opowieści rodziny, opowieści samego Tischnera, więc to się dobrze czyta. Tam są też QR kody, które można zeskanować i one niejako dopełniają to, co jest pod QR kodem. To jest często głos Tischnera lub ktoś opowiada o nim, dopowiadają te wątki, które są zaznaczone, przywołane na tych stendach biograficznych - mówi dr Cich.

Wśród eksponatów są także osobiste przedmioty ks. Tischnera, wśród nich aparat fotograficzny czy laptop, na którym pisał teksty.

Wystawa to seria instalacji, które w metaforyczny sposób obrazów przestrzennych, próbują przefiltrować myśl Tischnera. Wszystko po to, żebyśmy jej doświadczyli, spotkali się z Tischnerem i jego filozofią.

Program Dni Księdza Tischnera w Starym Sączu:

13 marca 2026 r. (piątek)

godz. 17.00 – Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu

– „Tischner na wesoło” – występ Teatrzyku Integracyjnego Stowarzyszenia Gniazdo

– Spotkania filmowe z ks. prof. Józefem Tischnerem – prezentacja programów telewizyjnych z udziałem księdza Profesora

15 marca 2026 r. (niedziela)

godz. 9.00 – kościół Sióstr Klarysek

Msza święta w intencji ks. Józefa Tischnera i Jego Rodziców, celebrowana przez biskupa Artura Ważnego, ordynariusza diecezji sosnowieckiej

godz. 10.30 – Galeria IMO

Uroczyste otwarcie wystawy „Tischner – doświadczenie 2025” oraz zwiedzanie z oprowadzeniem kuratorskim.