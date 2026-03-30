Z tej okazji warto skorzystać! Mammobus przyjedzie do Nowego Sącza

Dariusz Ryś
2026-03-30 15:45

Bezpłatne badania mammograficzne znowu będą czekać na panie z Nowego Sącza i regionu. Będzie można je zrobić w specjalnym mammobusie, który we wtorek, 31 marca pojawi się na miejskim rynku. Za badania płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z badań mammograficznych mogą skorzystać panie w wieku od 45 do 74 lat. Wcześniej trzeba się jednak zarejestrować. Wystarczy zadzwonić pod numer 58 767 34 44. Z tej propozycji warto skorzystać, bo badanie można zrobić bez skierowania i stania w długich kolejkach.

Diagnostyka na pokładzie mammobusu nie różni się jakością od tej wykonywanej w stacjonarnej pracowni. Mammografię wykonuje się specjalnym aparatem, wytwarzającym promieniowanie przy użyciu czułych błon rentgenowskich. Wyniki są później analizowane przez specjalistę lekarza radiologa.

Jeśli badanie nie wykaże nieprawidłowości, wystarczy je powtórzyć po upływie dwóch lat. W pozostałych przypadkach pacjentka jest kierowana na pogłębioną diagnostykę. Może ona obejmować poradę lekarską, mammografię uzupełniającą, USG piersi czy biopsję.

Mammobus na rynku w Nowym Sączu pojawi się już we wtorek, 31 marca. Badania zaplanowano od godziny 09:00 do 17:00. Natomiast w kwietniu taki pojazd nasz region odwiedzi jeszcze kilka razy. Mammobus pojawi się między innymi w Podegrodziu, Starym Sączu, Chełmcu, Łącku, Grybowie Gródku nad Dunajcem, Łososinie Dolnej,  Krynicy, Muszynie czy Piwnicznej.

