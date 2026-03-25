ZUS i PIP zapraszają na bezpłatne szkolenia. Warto skorzystać!

Dariusz Ryś
2026-03-25 15:23

Eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy organizują wspólny dyżur w Nowym Sączu. Zaplanowano go na czwartek, 26 marca. Szkolenie jest darmowe, ale wcześniej trzeba się zapisać. Specjaliści czekają na pracodawców, służby BHP czy księgowych.

Autor: ZUS oddział Nowy Sącz/ Materiały prasowe

Podczas szkolenia będzie można dowiedzieć się między innymi jak prawidłowo udokumentować wypadki przy pracy, jakie świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługują poszkodowanym czy jak załatwić sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu. Program szkolenia będzie podzielony na kilka części, które będą prowadzić eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. 

Pracownicy PIP opowiedzą o tym, jaka jest metodyka badania wypadków, zasady badania okoliczności zdarzeń i poprawnego sporządzania dokumentacji powypadkowej, za którą odpowiada płatnik składek. Natomiast eksperci ZUS opowiedzą o świadczeniach wypadkowych, zasadach przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także podpowiedzą jak poprawnie dokumentować wypadki - mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego

Przy okazji szkolenia pracownicy ZUS będą też promować elektroniczne formy kontaktu z Zakładem. Chodzi między innymi o  portal eZUS, aplikację mobilną mZUS czy system rezerwacji wizyt.

Nowy Sącz Radio ESKA Google News

Szkolenie zaplanowano 26 marca o godzinie 10:00 w ZUS w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 11. Eksperci będą czekać w sali 401 na piętrze trzecim. Szkolenie jest bezpłatne, ale wcześniej trzeba się zarejestrować. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy są na stronie ZUS w zakładce „Szkolenia”

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!