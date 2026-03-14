ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie. Sporo osób musi zwracać pieniądze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że ma obowiązek kontrolować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, ale też prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich.

W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy, czy też należy skrócić zwolnienie.

W całym 2025 roku w województwie małopolskim 1130 spraw zakończyło się skorygowaniem zwolnienia. Kwota oszczędności to przeszło 920 tysięcy złotych - mówi Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego.

Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które utrudniają powrót do zdrowia. W sytuacji nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia wstrzymujemy wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, trzeba je oddać.

W 2025 roku w regionie 1176 osób nieprawidłowo wykorzystało zwolnienie. Z tego powodu wstrzymano zasiłki na kwotę niemal 2,5 miliona złotych – dodaje Anna Szaniawska.

ZUS przypomina, że zwolnienie lekarskie służy przede wszystkim temu, by ubezpieczony powrócił do zdrowia, czyli odzyskał zdolność do pracy. Dlatego każda aktywność ubezpieczonego na zwolnieniu może być uznana za nieprawidłowe wykorzystanie takiego zwolnienia.

Z danych ZUS wynika, że pomysłowość „chorych” jest bardzo duża. Nie brakuje osób, które na zwolnieniu lekarskim na przykład jeżdżą na taksówce czy pracują w restauracji. Zdarzają się też wyjazdy wypoczynkowe. Zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Znamy też przykłady osób, które na chorobowym brały udział w kursach na prawo jazdy czy różnego rodzaju imprezach kulturalnych lub sportowych. Na przykład udział w maratonie, meczu piłkarskim czy lot paralotnią. Niektórzy chorobowe wykorzystują też na remonty, prace porządkowe lub budowlane – informuje Anna Szaniawska

