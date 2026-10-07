Jak na uczelni odnajdują się studenci pierwszego roku kierunku lekarskiego w Nowym Sączu?

Nie uważają się za wybranych, chociaż w rekrutacji pokonali wiele osób. Uważają, że Akademia Nauk Stosowanych pomoże spełnić ich marzenia o zostaniu lekarzem. Przyjechali do Nowego Sącza z różnych zakątków Polski. Mowa o studentach kierunku lekarskiego. Po trzech latach przerwy wrócił on do Nowego Sącza. To dzięki pozytywnej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studenci, którzy zaczęli naukę na pierwszym roku, na razie odkrywają uczelnie, poznają Nowy Sącz i siebie nawzajem. Zgodnie jednak twierdzą, że nauka w takim miejscu i w tak niewielkiej grupie, to ogromny plus.

Pochodzę z Bolesławca – powiedział nam Aleks, student pierwszego roku na kierunku lekarskim. – Widać, że baza dydaktyczna jest bardzo dobra. Jest nowe prosektorium, nowe laboratoria. Warunki są bardzo dobre. Na pewno studiowanie tego kierunku będzie się wiązać z zarwanymi nocami. – Dzięki temu, że uczelnia otworzyła ten kierunek mamy możliwość spełnienia swoich marzeń. Cieszę się, że udało się dostać, że zdaliśmy maturę na wysokim poziomie. Mamy super grupę, ale na pewno czeka nas dużo nauki. Pierwsze dni już to pokazały – powiedziała nam Natalia, studentka pierwszego roku tego kierunku.

Studenci, którzy pochodzą z innych miast zgodnie twierdzą, że życie w Nowym Sączu jest tańsze niż w innych, większych polskich miastach. To dla nich także duży plus studiowania tu. Także władze uczelni są zadowolone z uruchomienia naboru na kierunek lekarski. Na czwartym roku uczy się troje studentów. Oni dokończa naukę normalnie. Biorą udział w regularnych zajęciach, które prowadzone są na uczelni.

Na 45 miejsc zostało złożonych prawie 400 wniosków o przyjęcie. Mamy bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę. Od 230 punktów mogliśmy rekrutować. 230 punktów spełniło 190 osób i z tych 190 osób zostało przyjętych 45 osób. W tym momencie otrzymaliśmy warunkową zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego. Polska Komisja Akredytacyjna zapowiedziała się z wizytą w przyszłym roku, więc w tym momencie mając na względzie uwagi, które się pojawiają w poprzednich latach, staramy się je na bieżąco usuwać. Przede wszystkim mamy nową kadrę, ponieważ kierunek jest wymagający po to, aby studenci kształcący się w Nowym Sączu mieli takie same warunki i standardy, które są na dużych uniwersytetach – mówi ł Józef Ciuła, rektor ANS.

W najbliższych latach uczelnia planuje rozbudowę wydziału lekarskiego o nowe laboratoria. Budynek jest już gotowy. Uczelnia będzie szukać pieniędzy na jego wykończenie i wyposażenie. Rektor szacuje, że może to pochłonąć kilka milionów złotych.