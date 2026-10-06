Szczęśliwy finał poszukiwań. Seniorka z gminy Łabowa odnaleziona!

Po kilkunastu godzinach udało się odnaleźć seniorkę z gminy Łabowa, która zgubiła się w lesie podczas grzybobrania. Kobieta wyszła z domu w poniedziałek, 5 października przed południem i przestała kontaktować się z bliskimi. Dlatego ruszyła akcja poszukiwawcza, do której z każdą godziną przyłączały się kolejne osoby i sprzęt.

Po otrzymaniu informacji o zaginięciu kobiety natychmiast zarządzono poszukiwania 88-latki w terenie, zarówno z lądu, jak i z powietrza przy wykorzystaniu dronów z termowizją. Zaangażowane były także psy tropiące. Do godziny 4:00 nad ranem przeszukano szczegółowo około 350 hektarów terenu - informuje Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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Poszukiwania seniorki ponownie wznowiono około godziny 9:00 we wtorek, 6 października. W akcji poszukiwawczej wykorzystano również śmigłowiec z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dobre wiadomości pojawiły się przed południem.

Przed godziną 11:00, policjanci sprawdzający teren na quadzie, zauważyli zaginioną kobietę. Znajdowała się ponad 6 kilometrów od miejsca, w którym była widziana po raz ostatni. Seniorka została przekazana załodze ambulansu. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - dodaje Izworska

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W akcję zaangażowani byli policjanci Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i podległych komisariatów, których wsparli funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, ratownicy Grupy Krynickiej GOPR, strażacy PSP oraz druhowie OSP, a także okoliczni mieszkańcy. Łącznie około 250 osób.

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