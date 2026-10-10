Nowy Sącz przygotowuje się do uroczystości pogrzebowych Generała Gizy. Będą utrudnienia

Uroczystości pogrzebowe generała brygady Józefa Gizy zaplanowano na niedzielę, 11 października. Szczątki generała będą pochowane na cmentarzu świętej Heleny. Msza święta rozpocznie się w niedzielę, 11 października o godzinie 12:00 bazylice świętej Małgorzaty, a na godzinę 13:30 zaplanowano przemarsz konduktu w kierunku cmentarza.

To będzie szczególny dzień dla całej Sądecczyzny. Po latach generał Giza powróci na ziemię sądecką. Ziemię, z którą był związany i która po raz kolejny stanie się miejscem Jego wiecznego spoczynku. Chcemy aby 11 października Nowy Sącz stał się miejscem godnego hołdu dla człowieka, którego życie i służba na zawsze pozostaną częścią historii Polski i Sądecczyzny - mówi Artur Bochenek zastępca prezydenta Nowego Sącza

Uroczystości pogrzebowe generała Gizy oznaczają też utrudnienia dla kierowców. Na kilku ulicach w centrum miasta już są lub będą wprowadzone ograniczenia. Chodzi o ulicę Świętego Ducha, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Piotra Skargi, Legionów, Świętej Heleny czy Starowiejską.

Na ulicy Świętego Ducha wprowadzamy zamknięcie dla ruchu i wyłączenie parkowania na odcinku od ulicy Lwowskiej do ulicy Wyszyńskiego od godzin popołudniowych 10 października, na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego wprowadzamy zamkniecie dla ruchu i wyłączenie parkowania na całym odcinku od godzin popołudniowych 10 października. Na czas przemarszu konduktu zamknięta będzie ulica Piotra Skargi i Legionów, w tym samym czasie utrudnień trzeba się spodziewać także na ulicy Krakowskiej. Na czas uroczystości pogrzebowych ulica Świętej Heleny i Starowiejska w rejonie cmentarza będą zamknięte. Sam parking przy cmentarzu będzie wyłączony już od godzin popołudniowych w sobotę, 10 października - informuje Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

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Drogowcy proszą kierowców o szczególną ostrożność, nie jeżdżenie na pamięć i stosowanie się do wprowadzonych zmian.

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