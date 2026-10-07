Ruszają kolejne drogowe remonty w Nowym Sączu. Fachowcy pojawią się w dwóch miejscach!

Lista ulic, które wybrano do remontu po zakończonej przebudowie linii kolejowej Nowy Sącz – Chabówka jest długa. W sumie znalazło się na niej kilkanaście lokalizacji. Na części ulic prace już się zakończyły, w innych miejscach roboty trwają, a w kolejnych są planowane.

W czwartek, 8 października ruszy remont części ulicy Kościuszki. Odnowiony będzie odcinek od ulicy Żeglarskiej do ulicy Ogrodowej, razem ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową i dojazdem do bramy ANS. Prace będą prowadzone połówkowo, a ruch w rejonie robót będzie sterowany ręcznie. Także w czwartek, 8 października drogowcy pojawią się na ulicy Lenartowicza na odcinku od ulicy Kościuszki do bramy wjazdowej na boisko sportowe w rejonie budynku PKP. Na czas prac ten odcinek będzie zamknięty dla ruchu.

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W ramach prac naprawczych po przebudowie linii kolejowej Nowy Sącz – Chabówka remonty już wykonano lub wkrótce będą wykonane między innymi na ulicy Sienkiewicza, Waryńskiego, Węgierskiej, Wrześniowskiej czy ulicy Wolskiej, ale nie tylko.

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