Trwa remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Są już pierwsze warstwy asfaltu

Duże przyspieszenie prac widać na zachodniej obwodnicy Nowego Sącza, która jest w remoncie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to te główne roboty, które powodują zamknięcie trasy zakończą się wcześniej niż planowano. Nie pod koniec grudnia, ale być może już pod koniec października. Takie właśnie informacje przekazał radiu ESKA Małopolska starosta nowosądecki.

Roboty na zachodniej obwodnicy mocno przyspieszyły, więc jest szansa, że droga będzie przejezdna nie na koniec grudnia, ale już na Wszystkich Świętych. Wykonawca bardziej się zorganizował, że tak powiem i te prace znacznie posunęły się do przodu. Ja rozumiem, że niektórzy się denerwowali, za co też przepraszam, ale no niestety nie mogliśmy tego inaczej rozwiązać, ale już kończymy, więc myślę, że za chwile będziemy się cieszyć jazdą po naszej obwodnicy zachodniej - mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba

Remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ruszył 27 kwietnia. Prace podzielono na kilka odcinków, które prowadzą przez miejscowości Chełmiec, Świniarsko, Niskowa, Podrzecze oraz Brzezna. Remontowana jest nie tylko sama droga, ale też 2 mosty i dwa wiadukty. Na początek usunięto stary asfalt, potem przebudowano podbudowę drogi, a teraz trwa wylewanie poszczególnych warstw asfaltu.

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Kiedy ta cześć prac się zakończy przyjdzie czas na pozostałe roboty. Takie jak budowa chodników, oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ekranów, oświetlenia ulicznego, a także przebudowa dróg serwisowych i zjazdów. Zgodnie z planem remont zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ma się zakończyć w marcu 2027 roku. Prace będą kosztować więcej niż wcześniej planowano, bo ponad 19 milionów złotych. Większą część pieniędzy samorząd powiatu nowosądeckiego zdobył jednak z unijnych funduszy.

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza łączy drogę krajową numer 28 i 75 z drogą wojewódzką 969, która prowadzi w kierunku Szczawnicy i Nowego Targu. Trasa powstała 10 lat temu. Cały odcinek ma około 6 kilometrów długości.

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