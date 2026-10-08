Takiego spotkania w Nowym Sączu jeszcze nie było. Przyjechało tu 80 dyrektorów domów kultury z całej Polski

Dyrektorzy domów kultury i pałaców młodzieży z całej Polski spotkali się w Nowym Sączu. Trwa tu Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Jest on organizowany co roku w innym miejscu w Polsce. Skupia dyrektorów i nauczycieli takich instytucji, którzy wspólnie wymieniają się doświadczeniami w prowadzeniu zajęć, prezentują nowości w ofertach swoich placówek, ale też rozmawiają o zmianach w prawie oświatowym.

Co roku sejmik odbywa się w innym mieście w Polsce. W tym roku akurat Nowy Sącz gości tych dyrektorów. To pobyt czterodniowy, który jest wypełniony warsztatami artystycznymi, wycieczkami i odczytami. Każdy sejmik ma swoją myśl przewodnią. Akurat my postawiliśmy na folklor i na edukację folklorystyczną, stąd też wycieczki i do Miasteczka Galicyjskiego, do skansenu, zwiedzanie miasta, zajęcia przygotowane przez naszych nauczycieli i koncert zespołu Sądeczoki – mówi Milenia Małecka Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży, który koordynuje tegoroczny sejmik.

Dyrektorzy placówek chętnie biorą udział w tego typu spotkaniach, bo jak zaznaczają dla ich placówek to ogromna inspiracja.

Jest to jedyny moment, w którym placówki wychowania pozaszkolnego mogą się spotkać, mogą wymienić się doświadczeniami. Potrafimy czerpać z siebie nawzajem, bo wiadomo, placówki pozaszkolne to ludzie kreatywni, o wielkiej wyobraźni i wielkim sercu do pracy z dziećmi i młodzieżą – wyjaśnia Anita Gieratowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie. - Zbieramy się co roku w różnych miejscach i staramy się wymieniać informacjami na temat naszej działalności. Ponieważ nasze placówki są rozrzucone, jak po całej Polsce, staramy się wymieniać tym, co jest nowego w innych placówkach. Zawsze czerpiemy jakieś nowe doświadczenia, a przy tym poznajemy nowych wspaniałych ludzi – dodaje Iwona Szcześniak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku.

Ogólnopolskiego Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego jest organizowany już po raz 32. W Nowym Sączu potrwa on do soboty.