Uwaga na silny wiatr. W górach powieje nawet do 80 kilometrów na godzinę!

Na razie ostrzeżenie meteo o silnym wietrze obowiązuje do godziny 21:00 w czwartek, 8 października. Stopień zagrożenia określono na pierwszy, w trzystopniowej skali. Natomiast prawdopodobieństwo pojawienia się silnego wiatru oszacowano na 85 procent.

Przy okazji tego ostrzeżenia służby, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo proszą mieszkańców Nowego Sącza i regionu sądeckiego o ostrożność, bo silniejsze podmuchy wiatru mogą być bardzo niebezpieczne. Dlatego trzeba uważać.

Warto usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętajmy, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla nas, ale też dla osób przypadkowych. Zamknijmy okna oraz drzwi - przypominają pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu w Nowym Sączu

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Jeżeli silny wiatr zaskoczy nas podczas podróży samochodem, zmniejszmy prędkość jazdy i miejmy świadomość, że gdy wyjeżdżamy z zalesionego lub zabudowanego terenu, gwałtowny podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad samochodem i doprowadzić do wypadku.

Nie parkujmy samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi, a także lekkimi konstrukcjami. Takimi jak różnego rodzaju wiaty, które silny wiatr może uszkodzić - dodają pracownicy MCZKiM w Nowym Sączu

Silny wiatr w naszym regionie ma wiać co najmniej do późnego wieczora w czwartek, 10 października. Później musimy się liczyć ze zmianą pogody. Chmur będzie więcej, lokalnie ma padać deszcz. Będzie też chłodniej niż w ostatnich dniach.

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