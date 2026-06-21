Zbliżają się wakacje. Czy Małopolska jest przygotowana do najazdu turystów?

Wakacje to z jednej strony czas odpoczynku dla tysięcy uczniów, a z drugiej to czas, kiedy więcej pracy mają służby, które za nasze bezpieczeństwo odpowiadają. Jak są przygotowane do dodatkowej pracy, to omawiano na specjalnym spotkaniu z wojewodą małopolskim, które zorganizowano w Krakowie.

Małopolska to wciąż jeden z najchętniej odwiedzanych regionów w kraju, a co za tym idzie służby muszą być nieustannie w gotowości. Ale potwierdzam. Jesteśmy odpowiednio przygotowani na rozpoczynający się sezon letni. Apeluję zarazem do wszystkich o rozwagę i odpowiedzialność. Planując wypoczynek sprawdzajmy prognozy pogody i nie bagatelizujmy alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Stosujmy się do komunikatów służb, ratowników czy zarządców szlaków. Pamiętajmy, że bezpieczne wakacje zależą przede wszystkim od nas samych – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

O bezpieczeństwo turystów i mieszkańców regionu jak zawsze będą dbać policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Służby będzie można spotkać wszędzie tam, gdzie turystów będzie najwięcej. W górach i nad wodą.

Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Na czas wakacji jak co roku będą uruchomione posterunki sezonowe nad największymi jeziorami w regionie. Między innymi nad jeziorem Dobczyckim, Rożnowskim, Czorsztyńskim i Mucharskim. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ma do swoje dyspozycji 22 jednostki pływające, w tym 2 skutery wodne. Policjantów nie zabraknie też na drogach. Tam będą reagować na wykroczenia drogowe. Mundurowi będą się przyglądać nie tylko kierowcom, ale też osobom, które jeżdżą hulajnogami elektrycznymi czy rowerami.

W pełnej gotowości są też strażacy, którzy sprawdzają obiekty, w których będą wypoczywać dzieci. Już teraz strażacy wydali 185 opinii pozytywnych, 2 opinie pozytywne z dodatkowymi warunkami, a także 7 opinii negatywnych. Kontrole przeprowadzane będą również w trakcie trwania turnusów. Podobnie jak w latach ubiegłych PSP będzie kontrolować obozy harcerskie, które są szczególnie narażone na zmiany pogodowe. Sprawdzana będzie między innymi drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsce bezpieczne, w tym plany ewakuacji i znajomość zasad ewakuacji przez osoby do tego wyznaczone, jak również sposób zapewnienia środków łączności.

W wakacje wolnego nie mają też pracownicy małopolskiego kuratorium oświaty, które nadzoruje organizację wypoczynku na obszarze województwa. Kuratorium między innymi zbiera informacje o warunkach wypoczynku, przeprowadza kontrole, a także umieszcza zgłoszenia wypoczynku w bazie prowadzonej przez ministra edukacji. Już teraz na terenie Małopolski zatwierdzonych jest 1 475 różnego rodzaju form wypoczynku dla 62 316 uczestników - dodaje wojewoda małopolski

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Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zadbają o to, aby dzieci spędzały czas bezpiecznie i zdrowo. Kontrolowane będą warunki zakwaterowania, stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, czy przestrzeganie czystości miejsc wypoczynku, mebli i sprzętów. Ponadto sprawdzane również będzie przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, warunki bezpieczeństwa żywności i żywienia czy zapewnienie opieki medycznej. Co więcej, kontrole obejmą również baseny, kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie szczególny nacisk położy na kontrole autobusów przewożących dzieci na kolonie, obozy, wycieczki i inne formy wypoczynku. inspektorzy weryfikować będą między innymi stan techniczny pojazdów, uprawnienia kierowców i przewoźników, przestrzeganie norm czasu pracy i odpoczynku oraz stan trzeźwości kierujących. Będą prowadzone kontrole przewozów regularnych i okazjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości turystycznych.

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Okres wakacji to czas częstych wyjazdów. W zaplanowaniu trasy pomogą zarządcy poszczególnych dróg. Na stronie internetowej GDDKiA w zakładce „serwis dla kierowców” można znaleźć aktualne informację o warunkach na drodze oraz informacje o wszelkich utrudnieniach. Całodobowo działa też informacja drogowa GDDKiA. Można dzwonić pod numer 19 111. Podobne informacje, ale o drogach wojewódzkich znajdziemy w zakładce „utrudnienia w ruchu” na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Podczas ubiegłorocznych wakacji od 27 czerwca do 31 sierpnia 2025 w Małopolsce doszło do 559 wypadków, w których zginęły 22 osoby, a 646 zostało rannych. W grupie wiekowej dzieci do lat 14 doszło do 72 wypadków, w których 2 dzieci zginęło, a 70 zostało rannych. Rok temu podczas wakacji w całym regionie zatrzymano 104 nieletnich pod wpływem alkoholu oraz 10 nieletnich pod wpływem środków odurzających. Było też 39 zdarzeń związanych z brakiem odpowiedniej opieki ze strony osób dorosłych nad nieletnimi. Z tego powodu doszło do 2 nieszczęśliwych wypadków, gdzie poszkodowanymi byli małoletni

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