Dąb pamięci Jana Nowickiego zasadzono w Zespole Szkół Akademickich

Sadzonka dębu bezszypułkowego została przekazana szkole przez Lasy Państwowe. Uroczystość zasadzenia poprzedziło spotkanie Anny Nowickiej z uczniami szkoły. Żona znanego aktora drugi raz odwiedziła Zespół Szkół Akademickich. Pierwszy raz była rok temu, kiedy szkolnej sali kinowej nadano imię zmarłego w 2022 roku aktora i reżysera.

Jestem bardzo wdzięczna. Nowy Sącz jest drugim miejscem w Polsce, które upamiętnia Jana Nowickiego. To, że w Kowalu jest upamiętniony, no to jest jasne, bo to jest miejsce jego urodzenia, tam jest też pochowany. Natomiast ja jestem niezwykle podbudowana i wzruszona, że tak jest tutaj upamiętniony. Sala filmowa może zniknąć z różnych powodów, a dąb to jest dąb, to jest drzewo, to są korzenie, czyli to jest stabilność. Więc myślę, że symbolicznie jest to coś wspaniałego. Dziś przy wiozłam jeden z kapeluszy, z dużej kolekcji mojego męża. Tak, żeby zostawić też jakiś ślad mojej obecności, ślad po mężu — powiedziała nam Anna Nowicka tuż przed zasadzeniem dębu pamięci.

Nowy Sącz jest drugi miastem, które w ten sposób uhonorowało pamięć Jana Nowickiego. Aktor grał w Nowym Sączu w filmie „Dziura w ziemi” Janusza Kondratiuka, bywał też w Starym Sączu. Jan Nowicki zagrał w kilkuset spektaklach teatralnych, filmach i serialach. Był również poetą.